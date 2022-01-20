Ahmet Çalık'ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı

Vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesi tarafından, Suriye'deki savaş mağduru sivillere ulaştırılması amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfına 750 gıda kolisi bağışlandı.

İçerisinde bakliyat, sıvı yağ ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıdaların bulunduğu koliler, İHH ekiplerince Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki çadır kamplarda yaşayan ailelere dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Çalık'a rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ahmet Çalık'ın ailesi tarafından bağışlanan gıda maddelerinin ailelerin sofralarında azık olacağını anlatan Tosun, ''Elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesi tarafından bağışlanan 750 adet gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirdik. Ulaştırmış olduğumuz bu yardım malzemeleri kendi ülkesinde mülteci konumuna düşen sivillere kötü kış koşulları içerisinde önemli bir destek oldu. Bağışlarından ötürü merhum Çalık'ın ailesine mazlumlar adına teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Suriye'de son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığına dikkat çeken Tosun, ''Mevcut şartlardaki kötü kamp koşulları içerisinde temel gıda malzemeleri ve yakacağa ulaşmakta zorluk yaşayan on binlerce savaş mağduru aile var. Bağışçılarımızın destekleriyle bu mağduriyeti gidermek üzere ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'' şeklinde konuştu. 1994 doğumlu Ahmet Çalık, 11 Ocak'ta Ankara-Niğde güzergahında trafik kazası sonucu vefat etmişti. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız