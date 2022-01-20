Çocukların müstehcen görüntülerini çeken sanığa rekor ceza
Aydın'da sosyal medya üzerinde, farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek bazılarını tehdit edip paylaştığı iddiasıyla yargılanan S.A 11 yıl süren dava sonunda rekor ceza aldı.
Aydın'da ikamet eden 37 yaşındaki S.A sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı.
16 Şubat 2011'de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın gözaltına alındı. İfadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyleyen S.A serbest bırakıldı.
Toplam 110 yıl hapis
Soruşturmayı sürdüren savcılık, Aydın'ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız