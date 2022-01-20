Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
Bu durum hükümette yeni arayışlara zemin oluşturdu. Bu zeminde, birçoğumuzun
hatırlamakta zorlanabileceği "Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanun" büyük bir hevesle Meclis'e sevk edilmiş
ve Meclis tarafından da kabul edilmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı, kanunu bir daha
görüşülmek üzere iade etmişti. Ancak, bu kanun tekrar görüşülmemiş ve kadük
kalmıştı. Belki de bu halde kalan ilk kanundu.
Bu kanunun iyi niyetle hazırlanmış 46'ncı maddesinde bakan değişikliğiyle üst
düzey kamu görevlilerinin görevlerinin sona ereceği ifade ediliyordu. Bu maddede;
"Hükümetin görevi sona erdiğinde, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı hariç
müsteşarlar ile başkanlık ve genel müdürlük şeklinde kurulan bağlı ve ilgili
kuruluşlarda kendi genel kurullarının seçimiyle gelenler dışındaki başkan veya
genel müdürlerin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Ancak bu görevlere
yeni bir atama ya da görevlendirme yapılıncaya kadar bu kişiler görevlerine
devam ederler. Bu şekilde görevi sona erenlerden başka bir göreve atanmayanlar,
özlük hakları saklı kalmak üzere, kadro şartı aranmaksızın bakanlık müşaviri
olarak atanırlar" hükmü yer almaktaydı.
İşte bu hüküm, her bakan değişikliğinde bürokrasinin hallaç pamuğu gibi savrulmasına
sebep oldu. Maalesef öyle bir noktaya gelindi ki bürokratın niteliği veya kapasitesi
görevde kalmasının teminatı olmaktan çıkar hale geldi.
Elbette bakan değişikliklerinde bürokratik değişiklikler olabilir ve olmalıdır
da. Ancak, bu durum kıyım noktasına gelirse geçmiş tecrübe ve birikimler berheva
olur ki bunun telafisi imkansız zararlara sebep olunması kaçınılmazdır. Nitelikli
bürokratları bırakın görevden almayı daha iyi görevler için bunlara zemin açılmalı
ve bunlar el üstünde tutulmalıdır.