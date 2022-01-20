Alternatif tıp adı altında sarkıntılık ve dolandıcılık
İstanbul'da kendisini "alternatif tıp uzmanı" olarak tanıtan şüphelinin "zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada tanık dinlendi.
Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler D.Y.E, S.Y. ve tutuksuz yargılanan Uğur Akyol katıldı. Duruşmada, sanıkların avukatları da hazır bulundu.
Tanık olarak dinlenen Hakkı İ, müştekilerden S.Y'yi 10 yıldır tanıdığını, kendisinin Kadıköy'de esnaf, S.Y'nin de eski hakim olduğunu belirterek, "S.Y. benimle ortak iş yapmak istiyordu. Dostluğumuz bozulmasın diye ortak iş yapmadım. Uğur Akyol'u şifacı olarak bana S.Y. tanıştırdı ve 'İş yapacağız' dedi. Şifahane açacaktık. Uğur Akyol propolisten bal yapıyordu. Hepimiz ortaya bir para koyduk. Şifahane için S.Y. bizi yaklaşık bir yıl bekletti. Sonra S.Y. 'Ben şifa işi yapmayacağım hukuk işi yapacağım.' diyerek hukuk bürosu açtı." dedi.
Dolandırma olayı olmadığını belirten tanık Hakkı İ, "Bir hakim nasıl dolandırılır? Daha önceki yıllarda kendisi bizi bir dergaha götürmüştü. Sanık formülün sahibidir, bana da formülünü verdi, ben de yaptım tuttu. Sonra biz sanık ile şifa işine girdik. Müşteki bizimle işe girmediği için ona para göndermiyorduk. Para benim hesabıma geliyordu. Sanık Uğur ile şu anda da şifa işini yapmaya devam ediyoruz. Şifahane de açmayı düşünüyoruz. Ayrıca benim dolandırıldığıma dair adım yazılmış. Müşteki benim de dolandırıldığımı söylemiş. Ben dolandırılmadım, dolandırılsam şikayetçi olurdum." diye konuştu.