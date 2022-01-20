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Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat

İzmir Adliyesi'nde 2 polis tarafından ters kelepçe yapılan eski emniyet müdürü ve avukat Emrullah Aksakal (53), açtığı tazminat davasını kazandı. Ters kelepçenin orantısız ve hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Aksakal'a 10 bin lira ödenmesine karar verdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Ocak 2022 11:11
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Olay, 17 Haziran 2020'de İzmir Adliyesi'nde meydana geldi. 'Kapı değişti' diyen özel güvenlik görevlisi, avukat Emrullah Aksakal'ı adliyeye almadı. Çıkan tartışmaya, adliye karakolunda görevli polis memurları İ.K. ve O.D., müdahale etti. Emekli emniyet müdürü olan avukat Aksakal'a ters kelepçe takıldı. Aksakal, güvenlik kameralarına da yansıyan olayı, yargıya taşıdı. Aksakal, İ.K., O.D. ve güvenlik görevlisinden şikayetçi olarak tazminat davası açtı.

'DİRENÇ VEYA MUKAVAMET YOK'

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi ve kamera görüntülerinin incelemesinin ardından Emrullah Aksakal'ın, herhangi bir direnç veya mukavemet göstermemiş olmasına rağmen ters kelepçe yapıldığı belirtildi. Üst aramasına tabi tutulmayan Aksakal'a ters kelepçe uygulanmasının makul ve mantıklı olmadığı, başkalarının hayatını tehlikeye sokmadığı, cinsel taciz, kadın cinayeti, uyuşturucu taciri ve terör suçları gibi infiale yol açan suçların faili olmadığı göz önüne alındığında ters kelepçenin orantısız ve hukuka aykırı olduğunun altı çizildi. Bu nedenler sonucunda hakim, Aksakal'ı haklı bularak, 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

'GÜVENLİK HİZMETİ KUSURLUYDU'

Yaşadığı olayı anlatan Emrullah Aksakal, "Özel güvenlik görevlisi tarafından avukat giriş kapısından giremeyeceğim söylendi. Bunun üzerine ben de 'O zaman ilgili savcıyla görüşün, bu yazıyı kaldırsınlar' dedim ve sözlü tartışma çıktı ardından iki kolluk görevlisi geldi. Eski emniyet müdürü ve avukat olduğumu söylememe rağmen sonuç değişmedi. En kötüsü de adliyeyi boydan boya ters kelepçeli bir şekilde gezdirdiler. Herkese beni kötü lanse ettiler. Beni tanıyan memurlar, geldiğinde her şey anlaşıldı. Bunun üzerine devletin sunduğu güvenlik hizmetinin ayıplı olmasından dolayı idari yargıya gittim ve haklı bulundum. Devletin, sunduğu hizmetin kusurlu olmasının arkasında durup, tazminat vermesi de olumlu bir durum" dedi.

'TAVIRLARI ÇOK YANLIŞTI'

Polis memurlarına mukavemet göstermemiş olmasına rağmen ters kelepçe yapıldığını belirten Aksakal, "Orada çalışan kolluk görevlileri beni tanıyabilirdi. Mesleki polisin bunu bilmemesi hata. İki kişilerdi ve olayı daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirebilirlerdi. Ayrıca elimde avukat kimliğim var. Avukat aranamaz ama önce üst araması da yapabilirlerdi. Tüm amaç beni rencide etmekti. En iyi polis, vatandaşa varlığını hissettirmeden görevini yapandır. Tavırları çok yanlıştı. Umarım, gereken dersler çıkarılmıştır. Ben hiçbir şekilde memurla tartışmam. Olayda da mukavemet göstermedim. Görüntülerde de bu açıkça görülüyor" diye konuştu.

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