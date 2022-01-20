Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden 'pedler ücretsiz olsun' talebi

Hijyenik pedler ücretsiz olmalıdır.

Derneğimiz, acilen uygulamaya konması gereken iki ayrı talebimizi, ilgili kurumlara ve CİMER'e iletti. Tüm kamuoyunu CİMER yoluyla Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na yapılacak çağrıya güç vermeye davet ediyoruz. Örnek dilekçeler ektedir.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, CİMER'e başvuruda bulunduğunu duyurdu. Dernek "Hijyenik pedler ücretsiz olmalıdır. Derneğimiz, acilen uygulamaya konması gereken iki ayrı talebimizi, ilgili kurumlara ve CİMER'e iletti" ifadelerini kullandı.

Hijyenik ped fiyatlarının son dönemde büyük artış gösterdiğini dile getiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğ, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na seslendi ve CİMER'e başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, aylık 20 adet olacak şekilde ücretsiz hijyenik ped sağlaması ve satışa sunulan pedlerin kalite denetimi yapılarak fiyatlarının aşağı çekilmesi için ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu. Dernek, çağrısını "

erneğimiz, acilen uygulamaya konması gereken iki ayrı talebimizi, ilgili kurumlara ve CİMER'e iletti. Tüm kamuoyunu CİMER yoluyla Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na yapılacak çağrıya güç vermeye davet ediyoru

z" ifadeleri ile duyurdu.