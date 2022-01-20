Doğu Anadolu Bölgesi için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 11:29
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Erzurum ile Kars'ta 13, Ağrı ile Erzincan'da 10, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 7, Tunceli'de 5 ve Erzincan ile Iğdır'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.
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