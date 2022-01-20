Abdurrahman Dilipak: Bu işi böyle yönetemezsiniz!

Abdurrahman Dilipak, 'Ben yaptım oldu' mantığı ile olmaz! Piyasaya müdahale edemezsiniz. Göreviniz piyasaya müdahale edenleri engellemektir" dedi.

Gıda ürünlerinin ihracatına sınırlama getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını duyduğunu belirten Dilipak, "Bilgi veren, "çalışmalar başladı" diyor. Bakın bu işi böyle yönetemezsiniz. Kaş yapalım derken göz çıkarırsınız. Bir şeyi düzelteyim derken başka bir şeyi bozarsanız, domino etkisi ile 3 adım sonra her şeyi birbirine karıştırır ve ipin ucunu bırakırsınız. Kolay çözümler, bazen karmaşık sorunların kaynağı olabilir" diye yazdı.

"SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İSTİYOR OLAMAZ MI?"

Dilipak yazısında, "İçeride gıda sıkıntısı olmasın diye "iyi niyet" ile bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Bazen iyi niyetli biri kötü niyetli birinden daha fazla zarar verebilir, korumaya çalıştığı değere. Onun için denmiştir ki, "Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir". Ve birileri kulağa hoş gelen çözüm önerilerini kulaklarınıza fısıldayarak aslında sizi zor durumda bırakmak istiyor olamaz mı?" ifadelerine yer verdi.

"'BEN YAPTIM OLDU' MANTIĞI İLE OLMAZ!" Gıda fiyatlarının ithalat ve ihracat sopası ile dengelenemeyeceğini ifade eden Dilipak, şu ifadeleri kullandı: "Bugün aldığınız kararları yarın uygulamaya kalkarsanız kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Bugün alacağınız kararları bir yıl sonra uygulamaya koyarsınız. Bugünden avans verir, tohumunu, ilacını, gübresini verir ve o ürünü kendine bağlarsın. Zaten iç piyasadaki gıda zincirleri de böyle yapıyor, Fabrikalar da böyle yapıyor. "Ben yaptım oldu" mantığı ile olmaz! Piyasaya müdahale edemezsiniz. Göreviniz piyasaya müdahale edenleri engellemektir." Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız