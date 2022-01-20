Üniversitelerin 'kişiye özel' ilanlarında yeni yöntem!

Üniversitelerin kişiye özel ilanları ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Üniversitelerin öğretim elemanı alımlarında istenmeyen adayları elemek için buldukları yöntemler ise üniversite hocalarını bile şaşırtıyor. Bu ilginç eleme yönetmelerinden birisi de Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nden geldi. İşte ilginç eleme yönteminin detayları:

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinin değişik birimlerine ilişkin öğretim elemanı ilanı 27 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. 27 Aralık 2021 tarihli ilana başvuracak adaylardan istenen belgeler arasında "Lisansüstü Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu ilan başvuru sürecinde alınmış öğrenci belgeleri kabul edilecektir.)" ibaresi yer alıp, bu ibareden anlaşılacağı üzere 27.12.2021-10.01.2022 tarihleri haricinde alınmış bir lisansüstü belgenin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.

Bu ibareden anlaşılan başvuran kişinin öğrenci olup olmadığı sadece bu tarihler arasında gönderilen belge ile anlaşılacaktır. 27.12.2021 tarihinden önce alınıp Üniversiteye öğrenci belgesi gönderilirse bu adayın öğrenci olmadığı söz konusu olacaktır. Yani Nevşehir Üniversitesine başvuracak bir kişi 26 Aralık tarihinde öğrenci belgesini e-devlet ten alacak ve belki de 27.12.2021-10.01.2022 başvuru tarihleri arasında lisansüstü öğrencilik kaydını sildirecektir. Bu başvuran adayların elenmesini izah edecek mantıklı bir gerekçe yoktur, kimse de bunu izah edemez. Pratikte geçerliliği de yoktur. Tamamen adayları değirmende öğütmeye dönük yeni bir teknik olarak değerlendirmek gereklidir.

Bu çerçevede ilgili Üniversitenin tüm ön değerlendirme sonuçları incelendiğinde en fazla bu kapsamda elenen adayın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde hukuk alanında alınacak araştırma görevliliği alımında olduğu tabloda görülmektedir. Nitekim söz konusu Üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde hukuk alanına alınacak öğretim elemanı ön değerlendirmesinde başvuru tarihleri haricinde alınmış bir belge gönderildiği halde başvurular geçersiz sayılmıştır.

Örneğin 26 Aralık 2021 tarihinde almış olduğunun bir lisansüstü öğrenci ile başvuru yaptığınız takdirde Nevşehir Üniversitesine göre siz öğrenci olarak kabul edilmiyorsunuz ve başvurunuz ise geçersiz sayılmaktadır. Bize gelen bilgilere göre bu şekilde ilk 10'a girecek bazı adayların elendiğini görmekteyiz. Bu yöntemin uygulanması, başvuran adayları tamamen bir eleme sistemi olarak ortaya çıkıyor ve alınması istenilen adayın daha rahat alınması için getirilen yeni bir uygulama olarak tarihe geçmektedir. Böyle bir şart öğretim elemanı alımına ilişkin mevzuatta olmadığına göre söz konusu Üniversite bu görevi kendisi nasıl uygulamaktadır, başka üniversitelerin ilanlarında da böyle bir uygulama yok iken söz konusu Üniversitenin bu uygulamasını kötü niyetli bir uygulama olarak değerlendirmek gerekir. Yükseköğretim Kurulu'nun acilen öğretim elemanı alımına bir çeki düzen vermesi, bir standart getirmesi gerekmektedir. Yoksa mazlumun ahı hedefini bulan ok gibidir, bu kişileri gelir vurur.

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