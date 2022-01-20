MEB, bilgi edinme taleplerini karşılamıyor

CİMER üzerinden yapılan bir başvuruya MEB Personel Genel Müdürlüğü anlamsız ve hukuksuz bir cevap vermiştir.

Aşağıda da detayı verilen başvuruda; bakanlıkta Merkez Teşkilatındaki Müfettiş sayısı cinsiyete göre istenmektedir. Bu bilgiyi her vatandaş isteyebilir ve öğrenmesi gerekir. Araştırma gerektiren bir konu da değildir.

MEB zaten atamaları hukuken tartışmalı durumda olan bakanlık müfettişlerinin sayısını dahi bildirmekten imtina etmektedir. Bilindiği üzere bakanlık maarif müfettişlerinin atamaları mülakat ile yapılmış ve yargı kararı ile bu atamalar iptal edildiği halde MEB yargı kararını uygulamamıştı. Aynı kişiler şimdi de Cumhurbaşkanı kararnamesi ile maarif kelimesi kaldırılarak müfettiş olarak atanmışlardır.

MEB bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktan imtina etmemelidir.