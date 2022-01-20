HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya gelen Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkındaki iki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele alacak.

Bozdağ, HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini söyledi.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin mevzuatı aktaran Bozdağ, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir." dedi.

Karma Komisyon Başkanı olarak öneride bulunan Bozdağ, "Kovid-19 şartlarını da dikkate alarak bugün yalnızca Hazırlık Komisyonunu kurup müzakereleri Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem sıhhatli hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz." ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ, dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin gizlilik esasına riayet edilerek yapıldığını, fezlekeleri okutacağını ve dokunulmazlık dosyası üzerinde müzakerelerin yapılacağını belirterek, yazılı ve görsel basını salonun dışına davet etti. Karma Komisyon toplantısı, basına kapalı devam ediyor. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız