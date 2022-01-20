Boğaziçi Üniversitesi'nde üç dekan görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi'nin Eğitim, Fen - Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin dekanları YÖK kararıyla görevlerinden alındı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ocak 2022 12:18
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) toplantısında alınan karara istinaden Bayyurt, Albachten ve Ercan'ın dekanlık görevinden alındıklarını bildirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız