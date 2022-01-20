BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım:- "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklik neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığı sağlanmış hem de yeni katılımcılar teşvik edilmiş olacak"
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin, "Kanundaki revize neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığı sağlanmış hem de yeni katılımcılar teşvik edilmiş olacak." ifadesini kullandı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), gelecek günlerde hayata geçirilmesi planlanan 5 farklı düzenlemenin katılımcıları cezbedeceğini ifade etti.
İlgili kanun için yapılan revize neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığının sağlanmış olacağını hem de yeni katılımcıların teşvik edilmiş olacağını belirten Yıldırım, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde önemli bir tasarruf aracı olarak kabul edilen BES'in artık Türkiye için de önemli bir tasarruf aracı olarak görülmeye başlandığını vurguladı.
Yıldırım, özellikle devlet katkısı ile yatırımcıların güvenini kazanan BES'de önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: