BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin, "Kanundaki revize neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığı sağlanmış hem de yeni katılımcılar teşvik edilmiş olacak." ifadesini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), gelecek günlerde hayata geçirilmesi planlanan 5 farklı düzenlemenin katılımcıları cezbedeceğini ifade etti.

İlgili kanun için yapılan revize neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığının sağlanmış olacağını hem de yeni katılımcıların teşvik edilmiş olacağını belirten Yıldırım, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde önemli bir tasarruf aracı olarak kabul edilen BES'in artık Türkiye için de önemli bir tasarruf aracı olarak görülmeye başlandığını vurguladı.

Yıldırım, özellikle devlet katkısı ile yatırımcıların güvenini kazanan BES'de önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genel anlamda yürürlüğe konulması planlanan son düzenleme incelendiği vakit, yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısı alınabilecek, bu durum ise tasarruf sahipleri için önemli avantajlar sağlayacaktır. Özellikle yüzde 25'den, yüzde 30'a çıkarılması düşünülen devlet katkısı tasarruf sahiplerinin bu sisteme olan güvenini artırmada anahtar rol oynayabilir. Aynı zamanda bir diğer önemli düzenleme ise katılımcıların kısmen ödeme alma imkanına sahip olabilmeleri. Bu değişiklik ile birlikte katılımcılar nakde ihtiyaç duydukları vakit sistemden tamamen çıkmak zorunda kalmadan birikimlerinin yüzde 50'si oranında nakit çekebilecek." Söz konusu sistemin ülkede oluşabilecek tasarruf açığı riski için önemli bir engel olabileceğini ve bu sayede ekonomi üzerinde ciddi faydalar sağlayarak, makroekonomik anlamda gözle görülür katkılarda bulunabileceğini aktaran Yıldırım, sistemin tabana yayılan tasarruf aracı olma özelliğini korumaya devam edeceğini ifade etti. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız