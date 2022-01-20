Türkiye, pasaport endeksinde 7 sıra birden yükseldi

2 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
2 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu
Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu
2022'nin ilk faiz kararı açıklandı
2022'nin ilk faiz kararı açıklandı
Dayakçı öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak başlayacak
Dayakçı öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak başlayacak
Belediye'den memurlarına rekor zam ya da bu işin sonu nereye gider?
Belediye'den memurlarına rekor zam ya da bu işin sonu nereye gider?
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Boğaziçi Üniversitesi'nde üç dekan görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde üç dekan görevden alındı
YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme
YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da
MEB, bilgi edinme taleplerini karşılamıyor
MEB, bilgi edinme taleplerini karşılamıyor
Üniversitelerin 'kişiye özel' ilanlarında yeni yöntem!
Üniversitelerin 'kişiye özel' ilanlarında yeni yöntem!
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Savcı Ümitcan Uygun'un müebbet hapsini istedi
Savcı Ümitcan Uygun'un müebbet hapsini istedi
Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat
Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Vaka sayıları 72 bini geçti
Vaka sayıları 72 bini geçti
Benzine 46 kuruş zam geldi
Benzine 46 kuruş zam geldi
Ana sayfaHaberler Dünya

Türkiye, pasaport endeksinde 7 sıra birden yükseldi

Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu'na göre Türk pasaportu, geçen yılın ilk çeyreğine göre 7 basamak birden yükselerek 50'nci sırada yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ocak 2022 13:12
Yazdır
Türkiye, pasaport endeksinde 7 sıra birden yükseldi

Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners'ın küresel ölçekte referans olarak kabul gören 'Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu' yayınlandı.

Türk pasaportu 110 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile 57'nci sıradan 50'nci sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya ve Singapur pasaportları yer alırken, Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya pasaportları var.

Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi Dominic Volek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiğini belirterek, "Karayiplerdeki bir ülkeden vatandaşlık elde ederek bu rakama Şengen Bölgesi, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ülkeler eklenebiliyor. Türk vatandaşı olarak Antigua ve Barbuda'dan 5-6 aylık bir süreçte vatandaşlık alındığında Avrupa'ya vizesiz seyahat edilebilir. Aynı durum Türkiye'yi de cazip bir konum haline getiriyor. Nijerya bizim için çok önemli bir pazar. Oradaki ofisimizden Türkiye'ye birçok talep geliyor. Çünkü Nijerya pasaportunun vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı oldukça az ve bu yıl 11 ülkeye daha vizesiz giriş hakkını kaybetti. Yatırım yoluyla vatandaşlık elde etme programları insanlara güvenlik, çocuklar için daha iyi bir eğitim, sağlık seçenekleri ve yaşam kalitesini artırmak gibi farklı seçenekler sunabiliyor" diye konuştu.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel ise, Türkiye'nin doğrudan yatırımla oturum ve vatandaşlık özelinde dünyada talep gören ülkeler arasında yer aldığını belirterek,

"199 farklı pasaportu inceleyip vizesiz veya kapıda vize ile kaç farklı ülkeye seyahat edilebildiği ile ilgili bir sıralama yapıyoruz. Son 10 yıldaki gelişmelere baktığımızda bazı ülkelerin vize genişletmesinde çok aktif olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin; Birleşik Arap Emirlikleri vizesiz girebildiği 49 ülkeyi ekleyerek sıralamada 64'üncü sıradan 15'inci sıraya yerleşti. Daha önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık pasaportları her zaman listenin başlarında yer alırdı. Her ne kadar vizesiz girebildikleri ülke sayısı azalmamış olsa da politikaları nedeniyle bir genişleme yaşamadılar ve Asya ülkeleri önlerine geçti"

dedi.

"Türkiye yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programını geliştirmeli"

Demirel, " Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı'nda da geliştirilebilecek bazı noktalar var. Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık programını geliştirmek için danışmanlık alabilir. Özellikle diğer ülkelerde en çok önem verilen süreçlerden biri özgeçmiş araştırması. Özgeçmiş araştırmaları detaylı bir şekilde yapılıp, vatandaşlığa alınacak kişinin uygunluğu tespit ediliyor. Örneğin; adli sicil kaydı isteniyor ve kontrol edilerek karar veriliyor. Vatandaşlık programları uluslararası iş yapmak isteyen yatırımcıların daha rahat bir şekilde ticaret yapmasına yardımcı oluyor. Küreselleşen dünyada ekonomik, siyasi ve salgınlar gibi bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamak artık bir ihtiyaç haline geldi" ifadelerini kullandı.

'En uygun yatırım vatandaşlık programları Karayipler'de'

Türk vatandaşlarının en çok talep gösterdiği vatandaşlık programlarına dikkat çeken Demirel, "Şu anda en uygun olan yatırım vatandaşlık programları Karayipler'de bulunuyor. St. Kitts ve Nevis, Antigua, Barbuda ve St. Lucia gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve Şengen bölgesine visesiz girebiliyorsunuz. Balkanlar'da ise Montenegro ve Kuzey Makedonya seçeneği ön plana çıkıyor. Antigua ve Barbuda'da 4 kişilik aile için 100 bin dolar hibe yaparak, Montenegro'da 250 bin Euro gayrimenkul satın alınması ve 200 bin Euro devlete yapılan bir bağış ile vatandaşlık elde etmek mümkün. Dünya'nın 185 ülkesine vizesiz erişim imkanı sağlayan Malta vatandaşlığını elde etmek için ise minimum 600 bin Euro hibe yapmak gerekiyor" dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala yazısı
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala yazısı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
'Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar'
'Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar'
Osmanlı padişahlarının tablosu yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
Osmanlı padişahlarının tablosu yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
Aşı karşıtı şarkıcı, kasten yakalandığı Covid-19'a yenik düştü
Aşı karşıtı şarkıcı, kasten yakalandığı Covid-19'a yenik düştü
Yemen'deki Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi
Yemen'deki Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Bu Habere Tepkiniz

Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını söyledi. Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor
TÜRKİYE çok daha etkili olacak yeni bir kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kayseri başta olmak üzere tüm illeri yoğun kar yağışı vuracak. Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.