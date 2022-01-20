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'İttifak konusunda bugün itibarıyla bir kararımız yok

Ali Babacan: Bütçesini hesap edemediğimiz bir eylem planımız yok, tarih ve gün vermediğimiz bir eylem yok. Önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız yoksa seçimlere tek başımıza mı gireriz bunun kararını oluşturacağız, bugün itibarıyla bir kararımız yok

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 13:17
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'İttifak konusunda bugün itibarıyla bir kararımız yok

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti olarak bütün eylem planlarının hazır olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacağı bütün işlerin her bir maddesinin bütçesini hesap ediyoruz, tarih veriyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir çalışma yapmamıştı." dedi.

Kentteki bir düğün salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, kuruluşunun üzerinden yaklaşık iki yıl geçen partinin örgütlenme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Çeşitli eylem planları hazırladıklarını aktaran Babacan, tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar ve dijital dönüşümler konusundaki eylem planlarını açıkladıklarını, 3 konuda da eylem planlarının hazır olduğunu ve çok kısa süre içinde paylaşacaklarını söyledi.

Bütün eylem planlarının tarihinin ve bütçesinin belirlendiğini anlatan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçesini hesap edemediğimiz bir eylem planımız yok, tarih ve gün vermediğimiz bir eylem yok. 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum biliyorsunuz. Nasıl iş dünyasında bir söz verirken hem miktar hem de tarih vardır, sipariş alırken miktar ve tarih konuşursunuz, bu sözü yerine getirmek için uğraşırsınız. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacağı bütün işlerin her bir maddesinin bütçesini hesap ediyoruz, tarih veriyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir çalışma yapmamıştı. AK Parti'de iken orada da planlama ve programlama alanında çok emeğim var. 3 tane 5 yıllık kalkınma planının koordinasyonunu yaptım. Hiçbir program bizim şu anda yaptığımız kadar detaylı olmamıştı. Bunlar tamamlanınca açıklıyoruz, kıskanma yok, birisi kopya çeker diye endişemiz yok."

- "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları

Babacan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ile ilgili çalışmaları 2020 yılının aralık ayında tamamladıklarını, kamuoyuyla paylaşmadıklarını, çünkü parlamenter sistemin bir anayasa değişikliğiyle, anayasa değişikliğinin ise parlamentoda nitelikli çoğunlukla mümkün olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda diğer siyasi partilerle ikili görüşmelere başladıklarını anlatan Babacan, "Parlamenter sistem istediğini beyan eden 6 siyasi partinin temsilcileri eylül ayından bu yana bu çalışmaları bir araya getirmek için çalıştı. Güzel bir çalışma ortaya kondu. Salı akşamı yaptıkları son toplantıda çok önemli oranda bir mutabakat oluştu. Belki de yakın tarihimizde ilk defa çok sayıda partinin bir araya gelerek tek bir konu üzerinde mutabakat sağlayabilmesi demokrasi açısından sevindirici bir gelişme." ifadesini kullandı.

- İttifak açıklaması

Babacan, bir ittifak içinde yer alıp yer almayacakları sorusuna, "DEVA Partisi şu anda herhangi bir ittifak içinde yer almıyor. Şu ana kadar diğer partilerle yaptığımız somut iş birliği anlamında parlamenter sistem çalışması oldu. Önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız yoksa seçimlere tek başımıza mı gireriz bunun kararını oluşturacağız, bugün itibarıyla bir kararımız yok. Tabi ki yaptığımız hazırlıkları ittifakta olursak ittifak masasına koyarız, çünkü bunlar ülkemiz için yaptığımız hazırlıklar. Başka fikri olanlar da koyar." yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun "devr-i sabık" yaratıp yaratmayacaklarını sorması üzerine Babacan, hukuk devletinde her şeyin hukukla yürüdüğünü, hukuk devletine inandıklarını, sıkıntılı konulara zamanı gelince yargının bakacağını, ama rövanşizm içinde olmadıklarını dile getirdi.

Abdullah Gül ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna da yanıt veren Babacan, "İnsani ilişkilerimiz sürüyor. 3-4 ayda bir oturup ev sohbeti yapıyoruz. Hem bir siyasetçi hem de bir devlet adamı olarak tecrübelerini önemsiyorum. Tecrübelerinden istifade ediyoruz. Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Dolayısıyla partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi, yeni bir partinin Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

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