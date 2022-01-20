Çalışanların sağlık gözetimine yönelik tıbbi tetkiklerin usulleri belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sağlık bakanlıklarınca "Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezlerince yapılacak tıbbi tetkiklere dair usul ve esaslara yer verildi.

Yönetmelikle, tüm idari iş ve işlemlere ilişkin bürokrasi, ilgili il sağlık müdürlüğüne verilerek merkez teşkilatların üzerindeki yük azaltıldı.

Hem sabit tıbbi tetkik mekanları hem gezici iş sağlığı araçlarında yapılabilecek tetkikler belirlendi.

Gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekanı başvuru süreci, çalışma izni için aranan kriterler ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar netleştirildi. Tıbbi tetkiklerin sonuçlarının ve raporlarının e-Nabız uygulamasına aktarılması sağlandı. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız