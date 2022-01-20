Yargıtay'dan emsal eşek kararı: Büyükbaş mı, küçükbaş mı?

Gündüz vakti ağılın önünde bağlı olan sahipli eşek çalındı. Yargılamada eşeğin küçükbaş ya da büyükbaş olup olmadığı tartışmaları gündeme geldi. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 6. Ceza Dairesi, eşeğin büyükbaş hayvan olduğuna hükmederek, sanığın 'nitelikli hırsızlık' suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Köyde bir ağılın önünde bağlı olan eşek, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayı soruşturan jandarma ekipleri, eşek hırsızını gözaltına aldı.

Hırsızlık zanlısı genç hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede eşeğin büyükbaş mı yoksa küçükbaş mı?' olduğu yönünde tartışmalar yaşandı.

Mahkeme, sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 6. Ceza Dairesi girdi. Daire üyeleri, olayın nitelikli hırsızlık olup olmadığını tartışmak için eşeğin hangi hayvan grubunda olduğunu gündeme getirdi. Uzun süren tartışmalar sonrası eşeğin büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi.

'Eşeği çalmak nitelikli hırsızlıktır'

İlginç bir karara imza atan Kurul üyeleri, sanığın nitelikli hırsızlık olayını gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Kararda, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) esas alınan 'Yeni suç teorisi'ne göre suçun maddi unsurları; fiil, netice, nedensellik bağı, fail, mağdur ve konu'dan oluştuğu hatırlatıldı. TCK'a göre; hırsızlık suçunun konusu, taşınır mal olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız