MSB: Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurusu 9 Şubat'ta sona erecek
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ocak 2022 13:52
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız