Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'ndaki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Meran, Demirezici, Saylak ve Karabeyeser ile bulundukları cezaevinden video konferans bağlantısı kuruldu, müştekiler ve avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan Esabil Saylak, önceki aşamalarda yaptığı savunmaları tekrar ettiğini, bir önceki celse açıklanan mütalaayı ise kabul etmediğini dile getirdi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ve ceza aldığını belirten Saylak, mevcut dosyada "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasının, mükerrer yargılama olduğunu ileri sürdü.

Atılı suçlamaları reddettiğini, Hüseyin Kurtoğlu davasında verdikleri kararın vicdani kanaatine göre olduğunu iddia eden Saylak, beraat talebinde bulundu.