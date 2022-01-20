Faiz kararı sonrası dolardan 20 kuruşluk düşüş

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrasında dolar/TL günü 13,35 seviyelerinde tamamladı.

Euro/TL ise günü 15,18 düzeyinde tamamladı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 13,5480 13,5490 13,3550 13,3570 Avro 15,3730 15,3740 15,1790 15,1810 Sterlin 18,4170 18,5090 18,2180 18,2340 İsviçre Frangı 14,7470 14,8190 14,6000 14,6020 ANKARA







ABD Doları 13,5180 13,5980 13,3270 13,3870 Avro 15,3330 15,4130 15,1410 15,2210 Sterlin 18,3570 18,5670 18,1440 18,3340

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14 olarak sabit tuttu. Faiz indirim oranı bir puan ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı. 2022'nin ilk faiz kararı açıklandı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız