Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne durumda?
Dolar - euro kaç TL? 20 Ocak 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
Eklenme : 20 Ocak 2022 14:08
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrasında dolar/TL 13,35 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 15,25 düzeyinde değerleniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14 olarak sabit tuttu. Faiz indirim oranı bir puan ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti.