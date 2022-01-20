Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Sömestir'de vaka sayıları pik yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sömestir tatilinde yapılacak seyahatlerle birlikte Omicron varyantının baskın varyant haline geleceğini ve pik seviyesini yakalayacağını öngördüklerini söyledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının yaygınlığı, sömestir tatilinde seyahat edilmesi ile bulaşın artma riskinin arttığını belirtti.
Sömestir tatili ile birlikte, özellikle kalabalık taşıma araçları ile seyahatin, Omicron varyantını daha da yaygınlaştıracağını belirten Şener, Şubat ayı içerisinde Omicron'un baskın varyanta dönüşeceği ve vaka sayılarının pik yapacağını öngördüklerini söyledi. Vatandaşların Omicron'dan korunmak için bireysel araçlarıyla seyahat etmelerini, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Şener, üçüncü doz aşı için de zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.
Büyük risk içeriyor
Kalabalık seyahatlerin büyük risk içerdiğini ifade eden Şener, "Her tatil döneminde bu riski yaşıyoruz; daha önceki varyantlarda da karşı karşıya kaldık. Omicron varyantı bulaşıcılığı en riskli varyantlardan bir tanesi. Özellikle otobüs, uçak, tren gibi kalabalık seyahatlerde bulaş, şehirden şehire taşınma anlamında büyük risk içeriyor. Bunu engellemek ne yazık ki mümkün değil. Ancak belli yöntemlerle geciktirmek ya da azaltmak mümkün. İnsanların bireysel araçlarıyla seyahat etmesi daha akılcı olabilir. Onun dışında seyahatlerde kişisel önlemlerimizi almak, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini almak gerekir. Omicron varyantının bulaşıcılığı da göz önüne alındığı zaman, toplu seyahatlerde özellikle N-95 tipi maske kullanmak gerekir. Standart cerrahi maskeler bu tip kalabalık ortamlarda yetersiz kalıyor" dedi.