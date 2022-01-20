Çorum'da emekli öğretmen, tartıştığı komşusunu öldürdü
Çorum'un Osmancık ilçesinde emekli öğretmen, evinin kapısına baltayla saldırdığı iddia edilen komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 14:35
İddiaya göre, Kuz köyünde ikamet eden Tugay Yüzgeç (30), saat 03.30 sıralarında bir miktar benzin ve balta ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşusu emekli öğretmen Hüseyin Avni D'nin (70) evine gitti.
Hüseyin Avni D, tartışmanın büyümesi üzerine baltayla evinin kapısına zarar veren Yüzgeç'e tüfekle ateş etti.
Muhtarın ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü tespit edilen Yüzgeç'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.