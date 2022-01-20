Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu
13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonundan tik-tok ta paylaşınca görevine son verildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Ocak 2022 14:36
13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Sekreter, görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'ta eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı.
PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.