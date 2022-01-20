Gülistan Doku soruşturmasında bilgileri yaydığı öne sürülen ihraç polise hapis
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmayla alakalı bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı gerekçesiyle yargılanan eski polis memuru E.Y, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.
Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kayıp Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit ve ailenin avukatları Fatma Kalsen ile Kenan Çetin hazır bulundu. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası ve meslekten ihraç edilen polis memuru tutuksuz sanık E.Y. ise duruşmaya katılmadı.
Altıncı celsesi görülen duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasının okunmasının ardından baba Halit Doku ve avukatlar söz aldı.
Baba Halit Doku, eski polis memuru E.Y. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Mütalaaya bir diyeceğim yoktur. Kızım Gülistan, kaybolmasından önce yaklaşık 2 gün süreyle E.Y. isimli şahsın evinde kalmıştır. Kızıma bu şahısların zarar verdiğini düşünüyorum. Sanık E.Y'nin cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan hakim, sanık E.Y'ye "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" suçundan 10 ay, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan" da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.