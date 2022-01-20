2 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde tatil kararı alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 15:09
VAN<-p>
- Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
ADIYAMAN<-p>
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.