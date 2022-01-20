Hemşire Ömür'ü öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Hemşire Ömür'ü öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda
Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda
Rektör İnci: Dekanların görevden alınmasına YÖK karar verdi
Rektör İnci: Dekanların görevden alınmasına YÖK karar verdi
Dokuz ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Dokuz ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
'Şehit ailelerine yapılan bağışlar amacı dışında kullanıldı' iddiasına yalanlama
'Şehit ailelerine yapılan bağışlar amacı dışında kullanıldı' iddiasına yalanlama
Danışmanı 'rüşvet' alırken yakalanan Başkandan açıklama
Danışmanı 'rüşvet' alırken yakalanan Başkandan açıklama
İran, 10 gün gazı kesecek! BOTAŞ'tan açıklama geldi
İran, 10 gün gazı kesecek! BOTAŞ'tan açıklama geldi
2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı
2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı
Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu
Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu
2022'nin ilk faiz kararı açıklandı
2022'nin ilk faiz kararı açıklandı
Dayakçı öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak başlayacak
Dayakçı öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak başlayacak
Belediye'den memurlarına rekor zam ya da bu işin sonu nereye gider?
Belediye'den memurlarına rekor zam ya da bu işin sonu nereye gider?
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme
YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da
MEB, bilgi edinme taleplerini karşılamıyor
MEB, bilgi edinme taleplerini karşılamıyor
Üniversitelerin 'kişiye özel' ilanlarında yeni yöntem!
Üniversitelerin 'kişiye özel' ilanlarında yeni yöntem!
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Savcı Ümitcan Uygun'un müebbet hapsini istedi
Savcı Ümitcan Uygun'un müebbet hapsini istedi
Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat
Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dokuz ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde tatil kararı alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 17:19
Yazdır
Dokuz ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

1-VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

2-ADIYAMAN

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

3-RİZE

Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı aktarıldı.

4-ELAZIĞ

Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.

5-ŞIRNAK

Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 21 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

6-ARTVİN

Artvin'de kar dolayısıyla eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

7-HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 21 Ocak cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

8-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

9-BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.

Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Marmara Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Marmara Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2,5 saat sonra gerçekleşti
Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2,5 saat sonra gerçekleşti
Kars'ta çocuğun köpeklerin saldırısından cesaretiyle kurtulduğu anlar kamerada
Kars'ta çocuğun köpeklerin saldırısından cesaretiyle kurtulduğu anlar kamerada
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Sömestir'de vaka sayıları pik yapacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Sömestir'de vaka sayıları pik yapacak
Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı
Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı

Bu Habere Tepkiniz

Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını söyledi. Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor
TÜRKİYE çok daha etkili olacak yeni bir kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kayseri başta olmak üzere tüm illeri yoğun kar yağışı vuracak. Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.