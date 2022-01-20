Aile Sağlığı Merkezi'nden hemşireyi öldüren zanlı yakalandı
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşireyi öldüren Rahmi Uygun'un olay yerinden kaçtığı ve 20 suçtan kaydı olduğu belirtildi. Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 16:40
İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybederken, şüpheli Rahmi U. yakalandı.
Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi U. adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.
Daha sonra şüpheli Rahmi U. da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.