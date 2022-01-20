TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurul'da HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Muş ilinin sorunları", AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Azerbaycan'ın 20 Ocak 1990 Hüzün Günü", AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, "İlk yerli cep uydusunun uzaya gönderilmesi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

HDP Muş Milletvekili Coşkun, Muş'ta sağlık alanında büyük sorunlar yaşandığını savunarak, hastanelerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hizmeti verilmediğini iddia etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliama ilişkin, "Kara Yanvar, bizim de kara günümüzdür." dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlık ve istiklal yolunda dönüm noktalarından önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Ayrım, bu haksız işgalin, Azerbaycan halkının bağımsızlık ruhunu asla yok etmediğini, bağımsızlık yolundan geri adım atmayacaklarını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Karabağ'da ve 20 Yanvar'da şehit olanları rahmetle andığını ifade eden Ayrım, "Türkiye'nin gücü, Azerbaycan'ın gücüdür. Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Uçar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263A Uzay Takımı tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldığını hatırlatarak, "1992'de Kozlu grizu patlamasında yitirdiğimiz 263 maden şehidimizin anısını yaşatmak için takımın adı 'Grizu-263 Uzay Takımı' olarak belirlenmişti. Maden şehitlerimizin ruhu şad olsun, Grizu-263'ün yolu açık olsun." ifadesini kullandı. AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik profesörü olan ABD'li Max Tegmark'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Kendini bilmez bir yabancı bir akademisyen, Selçuk Bayraktar'a eğitim vermekten utanç duyduklarını ifade etmiş. Öncelikle şunu iyi bilmeliler; sizin utanmanız gereken geçmişte yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Türk SİHA ve İHA'ları ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kullanarak 'Katil robotlar gerçek oluyor' başlığı atarak bu lobi çalışmalarına öncülük etmek ise çaresizliğinizin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız