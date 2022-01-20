2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 9 eski subay yeniden yargılanıyor

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ve avukatları katılırken, bazı sanıklar da bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, 2'si eski binbaşı ve 7'si eski yüzbaşı olan sanıkların, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yurt genelinde icra edilen, devletin askeri unsurları kullanılarak gerçekleştirilen kalkışma fiiline, rütbeleri ve kurmay öğrenci olmaları dikkate alınarak konumlarıyla uyumlu olacak şekilde katıldıklarına yönelik karar alındığı hatırlatıldı.

Sanıkların, bilerek ve neticesini de isteyerek eyleme iştirak ettikleri belirtilen mütalaada, görevi Türk milletinin bağımsızlığını korumak olan sanıkların, bunun tam aksine hain ve kukla bir terör örgütü FETÖ tarafından yapılan, Türk milletinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminin bilinçli ve kararlı parçaları oldukları aktarıldı.