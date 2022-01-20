2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ocak 2022 15:33
25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI