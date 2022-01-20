Evde çıkan yangında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 15:37
Evrenköy Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden anne Nuray E, çocukları Nehir (11) ve Dursun Efe E'yi (8) kurtarmaya çalıştı. Kadın, bu sırada dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evden çıkarılarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.