Kamu işçilerinin ilave tediye tutarları belli oldu... İşte ilk taksitin ödeneceği tarih
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ocak 2022 15:40
Kamu işçilerine ilk taksiti 28 Ocakta ödenecek ilave tediye tutarları belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye ödeme günleri belli oldu. 4/D'li işçilerinde alacağı ikramiyler ne kadar olacak?
İLAVE TEDİYE 1. TAKSİT
6772 sayılı sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri resmi gazete ile duyuruldu.
İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
İşçilere bu yılın ilk ilave tediyesi, 28 Ocak 2022 tarihinde yatırılacak.
KİM NE KADAR İLAVE TEDİYE ALACAK?
Brüt ücretlere göre13 günlük ilave tediye ödemeleri şöyle olacak;
|BRÜT ÜCRET
|13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE MİKTARI (Brüt)
|5.004 TL (Asgari Ücret)
|2.168,4 TL
|6000 TL
|2.600 TL
|8.000 TL
|3.466,6 TL
|9.000 TL
|3.900 TL
|10.000 TL
|4.333,3 TL
|12.000 TL
|5.200 TL
|13.000 TL
|5.633,3 TL
|14.000 TL
|6.066,6 TL
|15.000 TL
|6.500 TL
|16.000 TL
|6.933,3 TL
|17.000 TL
|7.366,6 TL
|18.000 TL
|7.800 TL
|19.000 TL
|8.233,3 TL
*İkramiye ödemelerinde ilave ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre rakamlarda değişiklik olabilir
İşte Resmi Gazete'de yer alan karar;Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız