Randevusu olmayan hasta ve yakınından doktora saldırı
Yalova Devlet Hastanesi, ek hastanede görev yapan dahiliye uzmanı doktara, bir hasta ve yakını saldırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 16:22
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan ek binada, randevusu olmadığı ileri sürülen E.K. ve bir yakını, Dahiliye Uzmanı Doktor Şevki Melikoğlu'nun odasına aniden girdi. Doktoru darp eden şüpheliler, hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi, ardından polise teslim edildi.
Şüphelilerin Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, Doktor Şevki Melikoğlu'nun şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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