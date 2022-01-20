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ABD'de spor doktoru taciz ettiği öğrencilere 490 milyon dolar ödeyecek

ABD'deki bir Michigan Üniversitesi'nde yaşanan taciz skandalında son karar verildi. Spor doktoru Robert Anderson'un 37 sene boyunca taciz ettiği öğrencilerle anlaşan Michigan Üniversitesi, 490 milyon dolarlık tazminatı ödemeyi kabul etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ocak 2022 16:32
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ABD'de spor doktoru taciz ettiği öğrencilere 490 milyon dolar ödeyecek

Michigan Üniversitesi, spor doktoru Robert Anderson tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyleyen, çoğunluğu erkek olan 1000'den fazla eski öğrencisine 490 milyon dolar (360 milyon sterlin) tazminat ödemeyi kabul etti.

Avukatlar, 1960'lara dayanan suçlamalar üzerine 15 ay süren müzakerelerin ardından el sıkışıldığını açıklarken, anlaşmanın 'adalet ve iyileşme' sağlayacağını düşündüğünü söyledi. 2008 yılında hayatını kaybeden Anderson'un rutin tıbbi muayeneler sırasında kurbanları taciz ettiği iddia ediliyordu. 2018'de başlatılan bir polis soruşturması, Anderson'un ölümü ve iddia edilen suçlarının hiçbirinin eyaletinin altı aylık zaman aşımına uğramadığı için suçlamada bulunulamayacağını ortaya koydu.

37 YIL SÜREN TACİZLER!

2020 yılında Michigan Üniversitesi Başkanı Mark Schlissel, doktor tarafından zarar gören herkesten üniversite adına özür diledi. Geçen yıl, üniversite tarafından yaptırılan bağımsız bir raporda, Anderson'un 1966'dan 2003'e kadar okuldaki kariyeri boyunca bu tarz olayların içinde olduğu belirtildi.

GELECEKTEKİ SUÇLAMALARA 30 MİLYON DOLAR

Anlaşmaya göre, yaklaşık 1.050 kişi 490 milyon dolardan pay alacak ve gelecekteki suçlamalar için 30 milyon dolar ayrılacak.

Taciz mağdurlarının avukatlığını yapan Parker Stinar, "Uzun ve zorlu bir yolculuk oldu ve bu anlaşmanın susturulmayı reddeden birçok cesur erkek ve kadın için adalet ve iyileşme sağlayacağına inanıyorum" dedi. Anderson aleyhindeki iddiaların çoğu, gereksiz rektal ve testis muayenelerini içeriyordu.

"DOKTORLARA GÜVENMİYORDUM"

Üniversitenin ünlü Amerikan futbolu takımı Wolverines'in eski oyuncuları, Anderson'u tacizle suçlayanlar arasında. İçlerinden biri olan Gilvanni Johnson geçen yıl bir basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Michigan'daki deneyimim nedeniyle doktorlara güvenmiyordum. Güven sorunlarım, ilişki sorunlarım ve bağ kurma sorunlarım vardı."

EYALETTEKİ İLK DAVA DEĞİL

2018'de, eyaletteki bir başka kolej olan Michigan Eyalet Üniversitesi, suçlarından dolayı hapiste olan cimnastik doktoru Larry Nassar tarafından istismar edilen yüzlerce kadının bulunduğu bir anlaşmada 500 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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