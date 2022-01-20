Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Kahramanmaraş'ta kar kütlesi nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 16:48
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Mustafa Meydanı'ndaki bir iş yerinin önündeki çatı, üzerindeki kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Çatının altında kalan Anife Kırmızı (51) ve torunu yaralandı.
Çevredekilerce çıkarılan nine ve torunu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Kırmızı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız