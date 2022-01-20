Acun Ilıcalı sonrası Hull City'de ilk galibiyet

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'deki kötü gidiş beş maç sonra gelen galibiyetle son buldu.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekiplerinden Hull City, beş maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Ligde düşme hattının yedi puan üzerinde yer alan ve önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselme mücadelesi verebilmek için ligde kalması gereken Hull, sahasında Blackburn engelini 2-0'la geçti.

Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Grant McCann'in takımına galibiyeti getiren goller 8. dakikada George Honeyman'dan ve 67'de Tomm Eaves'ten geldi.

Teknik direktör McCann: Ilıcalı ile henüz tanışmadım

Goal'in aktardığına göre, Hull City'de yeni bir dönemin başladığını belirten McCann, kulüp adına heyecanlı olduğunu belirtti:

Şu anda yapabileceğimiz tek şey önümüzdeki maça odaklanmak. Geleceğimizle ilgili spekülasyonlar umarım önümüzdeki günlerde noktalanır.

Göreve devam edip etmeyeceğim yönündeki soruları yanıtlamak benim için zor. Burada geçirdiğim zamanın her anından keyif aldım ve bu süre uzarsa sevinirim. Acun Ilıcalı ile henüz tanışmadım ama birkaç gün içinde tanışacağımıza eminim.

Hull City büyük bir futbol kulübü ve önümüzdeki dönemde neler olacağını görmek için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Burada olan herkesin daha iyi olmak için çaba gösterdiğinden eminim. Gerçekten de çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz ve bunu sahada hissettirebiliyoruz."