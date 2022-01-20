'Şehit ailelerine yapılan bağışlar amacı dışında kullanıldı' iddiasına yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik bağışların amacı dışında kullanıldığı şeklindeki asılsız iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu" belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı mağdurları için düzenlenen bağış kampanyası ve Zeytin Dalı Harekatı bağış kampanyasının "şartlı bağışlar" kapsamına girdiği ifade edilerek, şartlı bağışların amacı dışında kullanılamayacağı, bunların yalnızca bağış yapanın belirlediği alanda kullanılabileceği kaydedildi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının idari harcamalarının diğer tüm vakıflar gibi vakfa gelen ve şartlı bağış kapsamına girmeyen kaynaklarla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, vakıf tarafından, şartlı bağışlar kapsamına giren hak sahiplerine her ay 1500 lira nakdi destek sağlandığı, Ocak 2022 itibarıyla toplam 94 milyon 566 bin lira ödendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca şehit yakınları ile gaziler ve onların ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler de vakfımızca düzenlenmektedir. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken vakıf faaliyetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu ihtiyaç da şoförsüz araç kiralanması yöntemiyle giderilmiştir. Söz konusu bir adet araç yalnızca vakıf iş ve işlemlerinde 1 yıllık süreyle kullanılmak üzere kiralanmıştır.

Bahse konu kıyafet harcamaları ise vakfın çalışan personeline sosyal haklar kapsamında yapılmıştır. Güvenlik görevlisi ve temizlik personelinin birden fazla görevi aynı anda üstlenmesi sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçlar bu sayede karşılanmıştır. Az kişiyle çok iş yapılmakta ve işin gerektirdiği şekliyle hem üniforma hem de takım elbise ihtiyacı hasıl olmaktadır. Söz konusu harcamalar vakfın ihtiyaçları için hayırseverlerin yaptığı bağışlardan karşılanmakta şartlı bağışlarla ilgisi bulunmamaktadır. Bu konuda sorumluluğumuz sadece kamuoyuna değil bunun yanında bağışı yapan hayırseverlerimize de karşıdır."

- "İddialarla ilgili yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacak"

"Bankamatik memuru" olduğu iddia edilen kişinin ise büro görevlisi olarak vakıfta aktif görev yaptığı aktarılan açıklamada, bu kişinin geçen yıl içerisinde aylık aldığı maaşın net 3 bin 568 lira 31 kuruş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu iddiaların, şehit yakını ve gazilerin lehine faaliyet gösteren Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımızı yıpratma amacı taşıdığı ortadadır. Vakfımızın, gerçekler çarpıtılarak, kamuoyunu aldatmaya yönelik seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Ortaya atılan bu iddialar ile ilgili yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadesi kullanıldı.