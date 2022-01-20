'Şehit ailelerine yapılan bağışlar amacı dışında kullanıldı' iddiasına yalanlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı" iddialarının, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını yıpratma amacı taşıdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik bağışların amacı dışında kullanıldığı şeklindeki asılsız iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu" belirtildi.
Açıklamada, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı mağdurları için düzenlenen bağış kampanyası ve Zeytin Dalı Harekatı bağış kampanyasının "şartlı bağışlar" kapsamına girdiği ifade edilerek, şartlı bağışların amacı dışında kullanılamayacağı, bunların yalnızca bağış yapanın belirlediği alanda kullanılabileceği kaydedildi.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının idari harcamalarının diğer tüm vakıflar gibi vakfa gelen ve şartlı bağış kapsamına girmeyen kaynaklarla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, vakıf tarafından, şartlı bağışlar kapsamına giren hak sahiplerine her ay 1500 lira nakdi destek sağlandığı, Ocak 2022 itibarıyla toplam 94 milyon 566 bin lira ödendiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: