Kan donduran cinayeti Fulya Öztürk'e itiraf etti

'Fulya İle Umudun Olsun' programında günlerdir emlak zengini Kerziban Keskin'in nerede olduğu sorusuna yanıt aranıyordu. Keskin'in tüm mallarının vekaletini H.D.'ye vermesinin ardından kayıplara karışması Fulya Öztürk tarafından şüpheli bulunmuştu. Araştırmalarını derinleştiren 'Fulya İle Umudun Olsun' ekibi H.D. dışında şüphelerin odağı haline gelen R. B.'ye de ulaştı.

R. B. ise canlı yayında gözyaşları içerisinde Kerziban Keskin'in kaybolmasıyla ilgisinin olmadığını söyledi. R. B., bugün yayın öncesi Fulya Öztürk'e bir itirafta bulacağını söyledi ve yine gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu.

Kerziban Keskin'in H. D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Katil zanlısı, Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. R. B., "H. D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.

R. D.'nin Fulya Öztürk'e yaptığı bu açıklamanın ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. İstanbul'da R.B. ve eşi İ.B. Antalya'da ise H. D. ve dini nikahlı eşi R. Ç. gözaltına alındı.

Kerziban Keskin cinayetinde sıcak gelişmelerin, saat 16.45'te ekran gelecek olan 'Fulya İle Umudun Olsun' programında olacağı belirtildi. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız