Onüç ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Onüç ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
HSK, 4 bin 236 hakim ve savcıyı kapsayan terfi çalışmasını tamamladı
HSK, 4 bin 236 hakim ve savcıyı kapsayan terfi çalışmasını tamamladı
Günlük vaka sayısı 70 binin üzerinde
Günlük vaka sayısı 70 binin üzerinde
İstanbul'a uyarılar peş peşe! İzlanda kışı geliyor
İstanbul'a uyarılar peş peşe! İzlanda kışı geliyor
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı adliyede
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı adliyede
Hemşire Ömür'ü öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Hemşire Ömür'ü öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda
Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda
Rektör İnci: Dekanların görevden alınmasına YÖK karar verdi
Rektör İnci: Dekanların görevden alınmasına YÖK karar verdi
'Şehit ailelerine yapılan bağışlar amacı dışında kullanıldı' iddiasına yalanlama
'Şehit ailelerine yapılan bağışlar amacı dışında kullanıldı' iddiasına yalanlama
İran, 10 gün gazı kesecek! BOTAŞ'tan açıklama geldi
İran, 10 gün gazı kesecek! BOTAŞ'tan açıklama geldi
2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı
2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı
Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu
Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu
2022'nin ilk faiz kararı açıklandı
2022'nin ilk faiz kararı açıklandı
Dayakçı öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak başlayacak
Dayakçı öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak başlayacak
Belediye'den memurlarına rekor zam ya da bu işin sonu nereye gider?
Belediye'den memurlarına rekor zam ya da bu işin sonu nereye gider?
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme
YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da
MEB, bilgi edinme taleplerini karşılamıyor
MEB, bilgi edinme taleplerini karşılamıyor
Üniversitelerin 'kişiye özel' ilanlarında yeni yöntem!
Üniversitelerin 'kişiye özel' ilanlarında yeni yöntem!
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Savcı Ümitcan Uygun'un müebbet hapsini istedi
Savcı Ümitcan Uygun'un müebbet hapsini istedi
Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat
Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 18:03
Yazdır
Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM Genel Kurul aşamasında olan Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. 31 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin, içeriği itibariyle eğitim çalışanlarının beklentilerini tatmin etmekten çok uzak kaldığını kaydeden Geylan, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçlerin tek bir çatı altında toplanmadığı bir kanunun, tam anlamıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu olamayacağını bildirdi. Genel Kurul aşamasında teklif görüşülürken eksiklerin giderilmesine yönelik verilecek önergelerle kanunun olgunlaştırılması gerektiğini kaydeden Geylan, "Beklentimiz, başta iktidar partisi olmak üzere tüm milletvekillerimizin, öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda irade ortaya koymalarıdır" dedi.

Genel Başkan Geylan, açıklamasında şunları söyledi:

"Türk Eğitim-Sen olarak, kanunun gündeme geldiği 23 Ekim 2018'den itibaren meslek beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması için gündem oluşturmaya devam ediyoruz. Üç yılı aşkın süredir düzenlemiş olduğumuz imza kampanyası, eylemlerimiz, açıklamalarımız ve her düzeydeki görüşmelerimizle Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair duruşumuzu ve taleplerimizi ortaya koyuyoruz. Teklifin TBMM Milli Eğitim Komisyonu görüşmelerine de iki genel başkan yardımcımızla iştirak ederek müdahil olduk. Kanun teklifi şimdi TBMM Genel Kurulunda. Sendika olarak, sürecin başından beri, mesleğin statüsünü yasal bir zemine kavuşturacak, öğretmenliğin saygınlığını koruyacak ve artıracak, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçleri tek bir çatı altında toplayacak bir kanuni düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Ancak malum olduğu üzere 31 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, içeriği itibariyle eğitim çalışanlarının beklentilerini tatmin etmekten çok uzak kalmıştır."

"20 yılını doldurmuş her öğretmenimiz de Başöğretmen olarak değerlendirilmelidir"

Yaptığı açıklamada çeşitli öneriler sunan Geylan, kariyer basamakları belirlenirken sadece hizmet yılının esas alınması gerektiğini belirterek, "10 yılını doldurmuş her öğretmenimiz uzman öğretmen, 20 yılını doldurmuş her öğretmenimiz de Başöğretmen olarak değerlendirilmelidir. 3600 düzenlemesi ise aslında teklife konulan geçici madde ile 15 Ocak 2023'de yürürlüğe girecektir. Yani öğretmenlerin ek gösterge düzenlemesi aslında Öğretmenlik Meslek Kanunu ile değil, kamu çalışanlarına yönelik yapılacak genel ek gösterge düzenlemesi ile hayata geçecektir. Teklifteki en olumlu düzenleme adaylık kaldırma sınavının kaldırılmış olmasıdır. Ancak adaylık eğitimi sonunda değerlendirmeyi yapacak olan Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nun teşkili dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Sendikal ve siyasal saiklerin, komisyon sürecinden uzak tutulmaması halinde, değerlendirmelerin, öğretmenlerimiz üzerinde bir mobbing unsuru olabileceği gözden kaçırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Geylan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Diğer yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu adıyla iddialı bir çıkış yapılıyor ise teklifin içeriği de bu iddiaya mütenasip şeklide doldurulmalıdır. Öğretmen atama, nakil ve istihdam modelinin, yönetici atama sisteminin, yıpranma payı, izin ve ödül sistemi düzenlemesinin, maaş karşılığı ders saatleri düzenlemesi ve teşvik uygulamasının, şiddete karşı tedbirlerin vs. olmadığı; velhasıl, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçlerin tek bir çatı altında toplanmadığı bir kanun, tam anlamıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu olamaz."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Komisyon, HDP'li Güzel'in fezlekesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı
Komisyon, HDP'li Güzel'in fezlekesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Komisyonda kabul edildi

Bu Habere Tepkiniz

Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını söyledi. Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor
TÜRKİYE çok daha etkili olacak yeni bir kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kayseri başta olmak üzere tüm illeri yoğun kar yağışı vuracak. Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.