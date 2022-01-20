TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 18:50
TCMB, 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)
Tarih
1 ay vadeli
3 ay vadeli
|24 Ocak 2022 Pazartesi
|25 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|26 Ocak 2022 Çarşamba
|27 Ocak 2022 Perşembe
|28 Ocak 2022 Cuma
|31 Ocak 2022 Pazartesi
|1 Şubat 2022 Salı
|100
|100
|2 Şubat 2022 Çarşamba
|3 Şubat 2022 Perşembe
|4 Şubat 2022 Cuma