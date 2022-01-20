CHP'li Özkoç, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a 50 bin lira manevi tazminat cezası verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız