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CHP'li Özkoç, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a 50 bin lira manevi tazminat cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 19:00
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CHP'li Özkoç, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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