İstanbul'a uyarılar peş peşe! İzlanda kışı geliyor

İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.

BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLACAK



Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

GELECEK HAFTA DA DEVAM EDECEK



Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

DİZ SEVİYESİNE KADAR ÇIKACAK



İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

İBB ÖNLEMLERİNİ ALDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak. Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 karla mücadele aracı ve iş makinası da hazır bulunacak. Ayrıca İstanbul'un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız