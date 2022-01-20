Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz."
"(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."
"(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız