Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren Ankara'nın batı kesimlerden başlayarak; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 24 Ocak Pazartesiden 27 Ocak Perşembeye kadar il genelinde etkili olacağının öngörüldüğü ifade edildi.

İl genelinde yarın akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, cumartesi kent genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, 23 Ocak Pazar günü de il genelinin kar yağışlı olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.