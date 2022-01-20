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Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 22:24
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Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Üç partiden yapılan açıklamalarda, genel başkanların Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi.

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