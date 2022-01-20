Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, "Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerimizin görevlerini icra ederken ihtiyaç duyacakları alanlarda gelişmelerini temin etmek ve gelişmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır" dedi.
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerimizin görevlerini icra ederken ihtiyaç duyacakları alanlarda gelişmelerini temin etmek ve gelişmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır." dedi.
TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde konuşan İşler, Türk toplumunun milli hasletlerini öğretmenlere yüklediğini, öğretmene saygıyı ön planda tuttuğunu vurguladı.
Bu nedenle devlet büyüklerine öğretmenlik unvanının verildiğine dikkati çeken İşler, "Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerimizin görevlerini icra ederken ihtiyaç duyacakları alanlarda gelişmelerini temin etmek ve gelişmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmenlerin gelişimlerinin sağlanması ve desteklenmesi bu kanunun temel amacıdır." diye konuştu.
İşler, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin gelişimi konusunda geliştirdiği imkanların etkili şekilde kullanıldığını, son beş ayda 700 bine yakın öğretmene hizmet içi eğitim verildiğini ve eğitimin farklı sahalarında önemli mesafeler alındığını belirtti.