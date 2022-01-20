Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerimizin görevlerini icra ederken ihtiyaç duyacakları alanlarda gelişmelerini temin etmek ve gelişmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde konuşan İşler, Türk toplumunun milli hasletlerini öğretmenlere yüklediğini, öğretmene saygıyı ön planda tuttuğunu vurguladı.

Bu nedenle devlet büyüklerine öğretmenlik unvanının verildiğine dikkati çeken İşler, "Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerimizin görevlerini icra ederken ihtiyaç duyacakları alanlarda gelişmelerini temin etmek ve gelişmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmenlerin gelişimlerinin sağlanması ve desteklenmesi bu kanunun temel amacıdır." diye konuştu.

İşler, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin gelişimi konusunda geliştirdiği imkanların etkili şekilde kullanıldığını, son beş ayda 700 bine yakın öğretmene hizmet içi eğitim verildiğini ve eğitimin farklı sahalarında önemli mesafeler alındığını belirtti.

Görüşmeler sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması nedeniyle uluslararası anlaşmaların görüşülmesine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi 1 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız