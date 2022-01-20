Öğrenciler iş garantili lisede eğitim görmenin ayrıcalığını yaşıyor
Yalova Makine ihtisas OSB ile imzalanan protokol kapsamında eğitim gören Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleceğe daha emin adımlarla hazırlanıyor.
Yalova Valisi Muammer Erol, iş garantili lise olarak eğitim veren Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir'in de katıldığı ziyarette, okul müdürü Fatih Olğun okulda yenilenen bölümler ile atölyeleri gezdirdi.
Öğrencilerle bir araya gelen Vali Erol, ara elemanın önemine dikkati çekerek, mesleki eğitimde örnek olacak okulun çalışmalarına sonuna kadar destek olduklarını söyledi.
Erol, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu en az cephede askerlik görevi yapmak kadar kutsal bir iş. Asker nöbetini tutacak, sizler daha yüksek katma değerli ürünler üretileceksiniz. Siz de umduğunuzdan daha çok şey elde edeceksiniz. Çünkü her birimizin elinde dünyanın neresine giderseniz gidin sizi aranan bir eleman olarak herhangi bir yerde çok kolay istihdam edecek bir altın bilezik olacak.