Minsk toplantılarının bir sonraki durağı İstanbul olacak
Rusya ve Ukrayna arasında savaşa yol açabilecek krize çözüm arayışları sürerken Minsk toplantılarının bir sonraki adresi İstanbul olacak. Diplomatik kaynaklar, "Toplantıya önceki katılımcılar kimlerse onlar katılacak, Rusya, Ukrayna, Donbas. Tarih belli değil ama sık sık toplanacaklar" bilgisini verdi. Türkiye'nin politikası ise tansiyonu düşürmek ve diyaloğu artırmak.
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 21 Ocak 2022 07:45
Rusya ve Ukrayna krizine çözüm arayışları sürerken, diplomatik kaynaklar Minsk toplantılarının bir sonraki toplantılarının İstanbul'da yapılacağını açıkladı.
Kaynaklar, "Toplantıya önceki katılımcılar kimlerse onlar katılacak, Rusya, Ukrayna, Donbas. Tarih belli değil ama sık sık toplanacaklar" dedi.
SON MINSK TOPLANTISI 2019'DA YAPILMIŞTI
Türkiye'nin krize ilişkin pozisyonu konusunda ise diplomatik kaynaklar, "Bu konuda tutumumuz belli. Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu artırmak. Pozisyonumuz net" değerlendirmesini yaptı.
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