Minsk toplantılarının bir sonraki durağı İstanbul olacak

Rusya ve Ukrayna krizine çözüm arayışları sürerken, diplomatik kaynaklar Minsk toplantılarının bir sonraki toplantılarının İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Kaynaklar, "Toplantıya önceki katılımcılar kimlerse onlar katılacak, Rusya, Ukrayna, Donbas. Tarih belli değil ama sık sık toplanacaklar" dedi.

SON MINSK TOPLANTISI 2019'DA YAPILMIŞTI

Türkiye'nin krize ilişkin pozisyonu konusunda ise diplomatik kaynaklar, "Bu konuda tutumumuz belli. Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu artırmak. Pozisyonumuz net" değerlendirmesini yaptı.

Toplantıların Minsk'te yapılması nedeniyle adı Minsk toplantıları olarak anılan Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu'nun son toplantısı Eylül 2019'da yapılmış, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çevrim içi düzenlenen toplantılar, Belarus'un Rusya'ya yakın politikası nedeniyle Ukrayna'nın ülkeye temsilcilerini göndermeme kararı nedeniyle devam ettirilememişti. Türkiye bunun üzerine toplantıların Minsk yerine İstanbul'da yapılabileceği çağrısı yapmıştı. Kıymet Sezer Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız