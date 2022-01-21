Rusya, Ukrayna'da kimyasal silah kullanabilir

Rusya'nın 100 bin askerle birlikte silah ve cephane sevkiyatını sürdürdüğü Ukrayna'da muhtemel savaş durumunda büyük çaplı kimyasal saldırıların yaşanacağı korkusu hakim. Ukrayna'da yaşayan eski Azerbaycan Ordusu Generallerinden Fehmin Haciyev, Çernobil felaketini hatırlattı ve "Rusya, Birinci Karabağ Savaşında Ermenilerle, Suriye'de ise Esad'la birlikte kimyasal silah kullandı. Savaş çıkması durumunda Ukrayna ve bölge ülkelerini bekleyen ciddi bir kimyasal tehdit ve tehlike var" dedi. Ukrayna makamları, Rusya'nın bölgeye nükleer başlıklı füzeler yanında kimyasal silahlar taşıdığı iddiasında bulundu. Rusya güdümlü Donbasta'ki ayrılıkçılar ise Ukrayna'nın kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını öne sürdü.

RUSYA, 7 NOKTA BELİRLEDİ

Rus ordusu Ukrayna savaşı kapsamında yedi ana saldırı noktası belirledi. Karadeniz'de konuşlanan Rus savaş gemilerine ek olarak, Belarus, Donbas, Kırım ve Moldova-Gagavuz, Rostov Oblastı Rus güçlerinin ana saldırı üsleri olacak. Bu hazırlıklar ve çıkacak savaşın seyrine ilişkin sorularımızı cevaplandıran General Haciyev, Rusya'nın bu savaşta sonuç alabilmesi için en az iki milyon askeri bölgeye taşıması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi: Rusya ilk planda belirlediği bütün stratejik noktaları denizden ve karadan fırlattığı füzelerle vurabilir. Buna hava operasyonları ile uçakları da dahil edecektir. Ancak sonuç alması ve sahayı kontrol etmesi için en az iki milyon kişilik bir güce ihtiyacı var. Savaşın bir matematiği olduğu unutulmamalı. Ukrayna büyük bir coğrafya ve direniş başladığında her şey değişir. Rusya'nın mevcut siyasi, ekonomik gücü böyle bir gücü sevk ve idare etmekten uzak.

MOSKOVA'NIN GERÇEK KORKUSU